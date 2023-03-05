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«Барселона» проявляет интерес к четырем футболистам «Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы не хочет продавать Родри в стан сине-гранатовых. 
05 марта 2023 11:37
автор: Глеб Шевяков

В списке интересов «Барселоны» оказались четыре игрока «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что речь идет о Эмерике Ляпорте, Илкае Гюндогане, Родри и Бернарду Силве.

Как утверждает источник, «горожане» не собираются расставаться с Родри и считают его одним из ключевых игроков команды. В случае прихода футболиста «Лейпцига» Йошко Гвардиола, английский клуб готов продать испанского защитника Ляпорта, а за португальца просит около 65 миллионов евро. Немец может покинуть небесно-голубых в конце сезона на правах свободного агента.

Напомним, что Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, Ляпорт – с 2018-го, Бернарду Силва – с 2017-го, а Гюндоган – с 2016-го.

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