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Мбаппе заявил, что «Золотой мяч» не является его приоритетом на данный момент 

Тем не менее, трофей лучшего игрока остается главной целью француза в карьере. 
Мбаппе заявил, что «Золотой мяч» не является его приоритетом на данный момент 
05 марта 2023 12:17
автор: Глеб Шевяков
автор фото: XinHua

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался насчет возможности получить награду «Золотой мяч».

Отмечается, что 24-летний игрок сосредоточен на поддерживании своей игровой формы.

«Эта награда, безусловно, является моей целью, однако в настоящее время – это не приоритет. Конечно, мне хочется выиграть его в будущем и думаю, мне это удастся, если я продолжу выступать на таком же высоком уровне», – приводит слова Мбаппе французская пресса.

Добавим, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне за парижан он провел 30 матчей, забил 30 голов и отдал семь результативных передач.

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