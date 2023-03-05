Серия А приостановила дисквалификацию Моуринью до выяснения обстоятельств

Апелляционный комитет итальянской Серии А приостановил дисквалификацию главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, наложенную на него по итогам поединка против «Кремонезе», в котором римляне уступили со счетом 1:2.

Добавим, что португальский специалист должен был отсутствовать на скамейке запасных своей команды на протяжении двух матчей, а также заплатить штраф в размере десяти тысяч евро. Однако после подачи «Ромой» апелляции решение было приостановлено до выяснения новых обстоятельств, сообщает зарубежная пресса.

Таким образом, Моуринью сможет руководить своей командой со скамейки запасных в ближайшем матче против туринского «Ювентуса», который пройдет 5 марта. Начало встречи в 22.45 по московскому времени.

После 24 игр «Рома» с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Ювентус» с 35 очками расположился на девятой строчке, однако с туринцев были сняты 15 очков по ходу турнира за финансовые махинации.