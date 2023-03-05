Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рискует не сыграть в матче 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Об этом сообщает британская пресса.

Отметим, что очная встреча английских команд состоится сегодня, 5 марта, на стадионе «Энфилд». Начало матча – 19:30 по московскому времени.

По информации источника, 29-летний игрок почувствовал дискомфорт в ноге накануне матча, поэтому пройдет медицинское обследование для оценки своего физического состояния. Сообщается, что француза на позиции защитника «красных дьяволов» может заменить Гарри Магуайр.

Напомним, что Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 24 матча и не отметился результативными действиями.