Рианчо заявил, что Дзюба является одним из лучших нападающих РПЛ

Известный испанский тренер Рауль Рианчо считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба является одним из лучших нападающих Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Когда Дзюба в форме, он очень интересный игрок. Вчера Артем провел выдающийся матч. Это один из лучших нападающих РПЛ», - отметил Рианчо.

В матче 18-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» Дзюба сделал хет-трик и достиг отметки в 151 гол в РПЛ.

«Локомотив» после победы над «Ростовом» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в чемпионате России.