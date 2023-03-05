Руководство «Баварии» пока не обсуждало продление контракта с Нойером

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что руководство команды пока не обсуждало продление контракт с вратарем Мануэлем Нойером, сообщают немецкие СМИ.

«У нас позже будет разговор с Нойером, мы сядем и обсудим ряд вопросов, но сейчас у нас впереди важная игра (ответная игра с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ) — это в приоритете», цитирует Салихамджича источник.

Голкипер «Баварии» Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23. Контракт с 36-летним вратарем рассчитан до лета 2024 года.