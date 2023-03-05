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Жота считает, что «Ливерпуль» способен финишировать в первой четверке АПЛ 

На данный момент мерсисайдцы занимают шестую строчку в таблице.
05 марта 2023 13:33
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился мнением о возможной позиции команды в чемпионате Англии по итогам текущего сезона.

Отмечается, что сегодня, 5 марта подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ.

«Надеюсь, что в конце сезона мы окажемся в топ-4. На четвертом месте сейчас идет «Тоттенхэм», но у нашей команды есть пару матчей в запасе, мы способны их настигнуть с помощью побед», – приводит слова Жоты британская пресса.

Добавим, что в настоящее время «Ливерпуль» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 24 сыгранных матчей.

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