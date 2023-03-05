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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за сербского вратаря Петровича 

Сейчас 23-летний футболист выступает в MLS. 
05 марта 2023 13:46
автор: Глеб Шевяков

Голкипер «Нью-Инглед Революшн» Джордже Петрович может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что вратарь провел два матча за национальную команду Сербии.

По информации источника, в услугах игрока MLS заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

Добавим, что Петрович выступает за «Нью-Инглед» с апреля 2022 года. Всего за американскую команду он отыграл 25 матчей, пропустил 29 голов и девять встреч отстоял на ноль. Его контракт с бостонским клубом рассчитан до конца декабря 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за сербского вратаря Петровича 
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