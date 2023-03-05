«Челси» раздумывает о возвращении нападающего «Ромы» Абрахама в команду 

Руководство «Челси» рассматривает возможность покупки нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что за англичанином также следит «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «пенсионеры» не отказались от идеи вернуть 25-летнего футболиста в родной клуб, даже после смены владельцев. Сообщается, что римляне обязаны сообщать синим о предложениях по форварду в том случае, если другая команда согласиться заплатить за него 80 миллионов евро.

Напомним, что Абрахам покинул «Челси» в августе 2021 года и перешел в «Рому» за 40 миллионов евро. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 33 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.