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В английском футболе может появиться лимит на легионеров 

Руководство FA смущает большое количество иностранцев в чемпионатах Англии. 
05 марта 2023 14:25
автор: Глеб Шевяков

Английская федерация футбола взволнована из-за ситуации с большим притоком иностранных футболистов в местные чемпионаты. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что за два последних трансферных окна в Англию перешли в два раза больше зарубежных игроков, чем ранее.

Как утверждает источник, представители спортивной организации планируют ввести ограничение по иностранцам в заявку британских турниров ради того, что английские футболисты получали больше игрового времени в командах.

Добавим, что на прошлой неделе лишь около трети игроков, сыгравших в АПЛ, были англичанами.

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Руководство FA смущает большое количество иностранцев в чемпионатах Англии. 
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