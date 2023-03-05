В английском футболе может появиться лимит на легионеров 

Английская федерация футбола взволнована из-за ситуации с большим притоком иностранных футболистов в местные чемпионаты. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что за два последних трансферных окна в Англию перешли в два раза больше зарубежных игроков, чем ранее.

Как утверждает источник, представители спортивной организации планируют ввести ограничение по иностранцам в заявку британских турниров ради того, что английские футболисты получали больше игрового времени в командах.

Добавим, что на прошлой неделе лишь около трети игроков, сыгравших в АПЛ, были англичанами.