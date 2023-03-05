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«Енисей» обыграл «Волгарь» и догнал «Рубин» в таблице Первой лиги

Красноярцы ведут борьбу как минимум за участие в «стыках».
05 марта 2023 14:55
автор: Александр Шульгин

В матче 21-го тура Первой лиги красноярский «Енисей» на своем поле обыграл астраханский «Волгарь».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Никита Глушков и Никита Раздорских. Гости ответили точным ударом Даниила Липового.

Таким образом, красноярцы набрали 37 очков и догнали в турнирной таблице идущий третьим казанский «Рубин», у которого есть игра в запасе. Напомним, что команды, занявшие третье и четвертые места, имеют право принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Астраханцы с 30 очками остались на восьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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