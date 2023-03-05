Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о хавбеке команды Каземиро.

Отмечается, что бразильский полузащитник присоединился к «красным дьяволам» в начале нынешнего сезона.

«Я не удивлен его выступлениями. Я всегда знал, насколько это великолепный футболист. Просто вспомните, сколько трофеев за его плечами. Вместе с Вараном они выиграли пять кубков Лиги чемпионов, это совсем непросто. Они умеют побеждать и работать в команде», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед» Каземиро провел 36 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.