«Пришло время прощаться». Фирмино - об уходе из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино подтвердил, что покинет клуб после окончания сезона. Журналист Фабрицио Романо привел комментарий 31-летнего футболиста.

«Я провел прекрасные 8 лет в Ливерпуле, но настало время прощаться. Это были лучшие годы моей карьеры, проведенные в прекрасном и великом клубе, вместе с тренерами и коллегами. Самый успешный отрезок моей жизни. Это было великолепно», - отметил Фирмино, выступавший в «Ливерпуле» с 2015 года и проведший за команду более 350 матчей.

Ранее сообщалось, что футболист уже известил руководство клуба о своем решении.