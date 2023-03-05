Роджерс считает, что Мэддисон является влиятельным игроком для «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признает, что полузащитник Джеймс Мэддисон является ключевым футболистом в его команде.

Отмечается, что 26-летний игрок является лучшим бомбардиром «лис» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Он очень важен для нас. Его игра помогает команде искать новые возможности. Топовые футболисты сильно влияют на партнеров, они развиваются вместе с ними. Переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» является ярким примером. До этого дорос и Джеймс. Но мы не можем полагаться лишь на одного игрока, команда должна проявлять характер и стремиться побеждать. Джеймс способен брать ответственность на себя, а это очень помогает нашему клубу», – приводит слова Роджерса британская пресса.

Напомним, что Мэддисон выступает за «Лестер» с 2018 года. В текущем сезоне за английскую команду он провел 20 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.