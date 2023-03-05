Сперцян и Кордоба выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Торпедо»

Тренерские штабы «Краснодара» и «Торпедо» определились со стартовыми составами команд на матч 18-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 5 марта в Краснодаре на домашней арене «быков». Начало матча – 16:30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Дэвид.

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлев, Роганович, Юзепчук, Нефтуллин, Енин, Караев, Стефанович, Рейна.

Добавим, что «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 матчей. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе шесть очков после 17 проведенных игр.