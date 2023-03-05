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«Динамо» в концовке встречи вырвало победу у «Крыльев Советов»

После зимнего перерыва команды встречались уже трижды.
05 марта 2023 16:01
автор: Александр Шульгин

В матче 18-го тура РПЛ московское «Динамо» на своем поле обыграло самарские «Крыльями Советов».

Встреча на арене в Петровском парке завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Константин Тюкавин в добавленное арбитром время.

Напомним, ранее команды уже встречались дважды в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой игре самарцы одержали победу, а вторая также завершилась вничью.

Таким образом, бело-голубые набрали 32 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. Самарцы с 20 очками остались на 11-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 11 марта отправится в гости к «Краснодару». «Крылья» днем позже также на выезде сыграют с ЦСКА.

РПЛ
18-й тур
«Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0
Гол: Тюкавин, 90
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль (Сазонов, 44), Даса (Паршивлюк, 90), Кутицкий (Норманн, 46), Фомин, Захарян, Нгамале, Макаров (Тюкавин, 57), Смолов
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков (Рассказов, 73), Евгеньев, Гапонов, Бейл, Констанца, Коваленко, Ежов (Цыпченко, 87), Гарре (Зуев, 73), Рахманович (Витюгов, 63), Шитов (Писарский, 63).
Предупреждения: Смолов, 68 (»Динамо»).

источник: «Советский спорт»
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