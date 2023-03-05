«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Байера» Фримпонга 

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Байера» Джереми Фримпонгу. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своих соцсетях.

Отмечается, что нидерландский футболист является воспитанником «Манчестер Сити».

Как утверждает источник, манкунианцы рассчитывают подписать защитника «фармацевтов» в следующее трансферное окно. У главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага сложились с игроком хорошие отношения и это может иметь решающее значение в переходе. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Добавим, что Фримпонг выступает за «Байер» с января 2021 года. В текущем сезоне за немецкий клуб он провел 30 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.