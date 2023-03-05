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Дубль Бен-Йеддера не помог «Монако» обыграть «Труа», Головин не отличился результативными действиями

Встреча прошла на «Стад де л'Об».
05 марта 2023 16:54

«Монако» на выезде не смог обыграть «Труа» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:2

В составе княжеского клуба дубль оформил Виссама Бен-Йеддер (81-я и 85-я минуты). Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Роминига Куаме (31) и Ике Угбо (90+1).

Отметим, что российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле всю игру, но не смог отличиться результативными действиями.

Таким образом, команда Филиппа Клемана с 51 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы Лиги 1. Подопечные Патрика Киснорбо остались на 19-й строчке, имея в свое активе 20 очков.

источник: «Советский спорт»
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