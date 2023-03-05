«Родина» победила «Шинник» и продлила беспроигрышную серию до шести матчей

Футболисты подмосковной «Родины» победили ярославский «Шинник» в матче 21-го тура Первой лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей дублем отметился игрок молодежного состава команды Иван Тимошенко, отличившийся на 29-й минуте, а на 69-й реализовавший пенальти. У гостей мяч на счету Артема Кулишева (65-я минута).

«Родина» набрала 25 очков и поднялась на 12-е место в Первой лиге, «Шинник» с 28 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Родина» 12 марта на выезде сыграет против тульского «Арсенала», ярославцы в тот же день примут красноярский «Енисей».