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В Госдуме задумались об отмене fan-ID

С инициативой выступил Виталий Милонов.
05 марта 2023 17:54
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов планирует запустить инициативу по отмене fan-ID.

Большинство фанатских объединений объявили о бойкоте посещению матчей из-за необходимости оформлять паспорта болельщиков.

«Это полное безумие какое-то с fan-ID, кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что fan-ID себя не оправдал», - приводит слова Милонова «РБ-Спорт».

Добавим, что с 1 декабря 2022 года использование fan-ID стало обязательным на всех матчах РПЛ. Также документ понадобится при посещении финального матча ФОНБЕТ Кубка России.

источник: «РБ-Спорт»
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