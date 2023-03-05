В Госдуме задумались об отмене fan-ID

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов планирует запустить инициативу по отмене fan-ID.

Большинство фанатских объединений объявили о бойкоте посещению матчей из-за необходимости оформлять паспорта болельщиков.

«Это полное безумие какое-то с fan-ID, кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что fan-ID себя не оправдал», - приводит слова Милонова «РБ-Спорт».

Добавим, что с 1 декабря 2022 года использование fan-ID стало обязательным на всех матчах РПЛ. Также документ понадобится при посещении финального матча ФОНБЕТ Кубка России.