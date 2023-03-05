«Краснодар» сыграл результативную ничью с «Торпедо» в 18-м туре РПЛ

«Краснодар» в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Торпедо» со счетом 2:2.

У «автозаводцев» забивали Илья Стефанович (9-я минута) и Игорь Лебеденко (78), в составе «быков» голами отличились Сергей Петров (62) и Джон Кордоба (70).

Клуб Сергея Галицкого набрал 26 очков и поднялся на седьмое место, черно-белые с 7 очками продолжают замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Торпедо» 11 марта примет «Урал», «Краснодар» в этот же день сыграет дома против «Динамо».

РПЛ

18-й тур

«Краснодар» (Краснодар) - «Торпедо» (Москва) - 2:2 (0:1)

Голы: Петров, 62; Кордоба, 70 - Стефанович, 9; Лебеденко, 78

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Панталеао, Рамирес, Кади (Черников, 90), Сперцян, Баняц (Кокшаров, 90), Ахметов (Олусегун, 75), Кордоба, Кобнан Дэвид (Ионов, 75).

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Кутепов (Прошкин, 72), Журавлев, Роганович, Юзепчук, Нетфуллин, Енин (Кожемякин, 33), Караев (Жажа, 73), Рейна (Савич, 66), Стефанович (Лебеденко, 72).

Предупреждения: Кобнан Дэвид, 12, Роганович, 13, Кутепов, 18, Кордоба, 40, Кади, 45, Прошкин, 90.