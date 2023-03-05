Фабиньо, Салах и Гакпо выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура английской премьер-лиги. Игра состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Эллиот, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Нуньес, Гакпо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Вегорст, Антони, Рэшфорд.

В матче первого круга победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 24 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 39 очков.