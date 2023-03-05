«Барселона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и упрочила лидерство в Ла Лиге

«Барселона» на своем поле оказалась сильнее «Валенсии» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей отличился Рафинья (15-я минута).

Отметим, что на 59-й минуте сине-гранатовые остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Рональд Араухо.

Таким образом, команда Хави с 62 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Рубена Барахи находятся на 19-й строчке, имея в своем активе 23 очка.