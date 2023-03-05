«Алания» сыграла вничью с «Нефтехимиком» в матче Первой лиги

Футболисты владикавказской «Алании» сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0) в матче 21 тура Первой лиги. Встреча прошла в воскресенье, 5 марта, в Нижнекамске.

После 21 тура «Алания» набрала 39 очков и осталась на втором месте в Первом лиге, отставая на два очка от лидера первенства – «Балтики», у которой игра в запасе. Владикавказский клуб также на два очка опережает «Рубин», находясь в зоне прямого выхода в Российскую премьер-лигу, но у казанцев также игра в запасе. «Нефтехимик» с 29 очками поднялся на девятое место.

В следующем туре 12 марта «Алания» примет «Кубань», а «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Велесом»