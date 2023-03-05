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«Кармиотисса» Кержакова проиграла в меньшинстве «Омонии»

За десять минут до конца матча с поля был удален защитник «Кармиотиссы» Мичо.
05 марта 2023 20:25
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Кармиотиссы» проиграли «Омонии» на своем поле в матче 26-го тура чемпионата Кипра. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Полузащитник «Кармиотиссы» Николаос Кальтсас забил первый гол встречи на 63-й минуте. На 77-й минуте форвард гостей Карим Ансарифард сравнял счет, а на 84-й минуте защитник хозяев поля Антонио Мичо был удален с поля. На 90+2-й минуте хавбек «Омонии» Эктор Юсте забил и принес своей команде победу.

«Кармиотисса», которую тренирует Александр Кержаков, потерпела второе поражение подряд с 27 очками находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата Кипра. «Омония» набрала 41 очко и занимает пятое место.

«Кармиотисса» Кержакова проиграла в меньшинстве «Омонии»
За десять минут до конца матча с поля был удален защитник «Кармиотиссы» Мичо.
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