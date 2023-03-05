«Нам нужно оставаться скромными». Салах - о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после победы своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (7:0).

«Это нечто особенное. Нам нужно оставаться скромными и побеждать и дальше. Надеюсь, это даст нам толчок», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубли оформили Когди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 76) и Мохаммед Салах (66, 83). Также один раз отличился Роберто Фирмино (88).

После этой встречи команда Юргена Клоппа с 42 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хаге остались на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.