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«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в официальных матчах с 1931 года

Накануне «красные дьяволы» уступили «Ливерпулю» со счетом 0:7.
05 марта 2023 22:44

«Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу мерсисайдцев.

Таким образом, для «МЮ» это поражение стало самым крупным с 1931 года в официальных матчах.

Напомним, что в составе победителей дубли оформили Когди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 76) и Мохаммед Салах (66, 83). Также один раз отличился Роберто Фирмино (88).

После этой встречи команда Юргена Клоппа с 42 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хаге остались на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.

«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в официальных матчах с 1931 года
Накануне «красные дьяволы» уступили «Ливерпулю» со счетом 0:7.
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