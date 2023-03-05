«Это было непрофессионально. Я зол». Тен Хаг - о разгромном поражении от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после поражения своей команды от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Это было не по нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Я зол. Определенно», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубли оформили Когди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 76) и Мохаммед Салах (66, 83). Также один раз отличился Роберто Фирмино (88).

После этой встречи команда Юргена Клоппа с 42 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хаге остались на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.