Клопп - после матча с «Манчестер Юнайтед»: «Ливерпуль» здесь, и он все еще жив

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы своей команды над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

«Со старта матча мы доминировали и играли очень гибко. Мы ждали подходящего момента. Мне это понравилось. Важно, чтобы все понимали - мы здесь и мы все еще живы», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубли оформили Когди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 76) и Мохаммед Салах (66, 83). Также один раз отличился Роберто Фирмино (88).

После этой встречи команда Юргена Клоппа с 42 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хаге остались на третьей строчке, имея в своем активе 49 очков.