Гол Манчини принес «Роме» домашнюю победу над «Ювентусом»

Футболисты «Ромы» на своем поле обыграли «Ювентус» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал защитник хозяев Джанлука Манчини, отличившийся на 53-й минуте.

В концовке игры главный арбитр Фабио Мареска удалил с поля форварда гостей Мойзе Кина. Примечательно, что нападающий провел на поле не более минуты, выйдя на замену 89-й минуте.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью набрали 47 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь туринцы идут восьмыми (35 очков).

12 марта «Рома» дома сыграет с «Сассуоло», а «Ювентус» в тот же день у себя примет «Сампдорию».

Чемпионат Италии

25-й тур

«Рома» – «Ювентус» – 1:0 (0:0)

Гол: Манчини, 53.

Удаление: Кин, 90.