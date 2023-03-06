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«Реал» потерял очки в матче с «Бетисом»

Отставание мадридцев от «Барселоны» составляет девять очков.
06 марта 2023 01:02
автор: Сергей Иванов

Матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» «Бетис» завершился вничью 0:0.

Отметим, что мадридский клуб превзошел своего соперника во владении мячом (63 на 37), общему количеству ударов по воротам (15-8) и ударам в створ (5-4), однако подопечным Карло Анчелотти не удалось добиться домашней победы.

В данный момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет девять очков. «Бетис» идет пятым (41 очко).

11 марта «Реал» у себя примет «Эспаньол», а севильский клуб днем позже отправится в гости к «Вильярреалу».

источник: «Советский спорт»
«Реал» потерял очки в матче с «Бетисом»
Отставание мадридцев от «Барселоны» составляет девять очков.
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