Мбаппе планирует забить «Баварии» больше трех голов в ответном матче Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе пообещал оформить хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Приберёг ли я голы номер 202, 203 и 204 для «Баварии»? Даже больше! Мы едем туда, чтобы пройти в следующий раунд, мы полны решимости, мы обрели уверенность, и теперь мы должны победить!», - приводит слова футболиста французская пресса.

Напомним, встреча пройдет в Мюнхене завтра, 8 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

В первом матче «Бавария» одержала выездную победу со счетом 1:0.