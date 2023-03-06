ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мбаппе планирует забить «Баварии» больше трех голов в ответном матче Лиги чемпионов

Немецкий клуб имеет небольшой гандикап после первой встречи.
06 марта 2023 09:43
автор: Александр Шульгин

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе пообещал оформить хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Приберёг ли я голы номер 202, 203 и 204 для «Баварии»? Даже больше! Мы едем туда, чтобы пройти в следующий раунд, мы полны решимости, мы обрели уверенность, и теперь мы должны победить!», - приводит слова футболиста французская пресса.

Напомним, встреча пройдет в Мюнхене завтра, 8 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

В первом матче «Бавария» одержала выездную победу со счетом 1:0.

«Мне стыдно говорить о нем»: тренер первой команды Месси оценил шансы на его возвращение
Слухи отправляют футболиста на родину.
06.03.2023 10:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мбаппе планирует забить «Баварии» больше трех голов в ответном матче Лиги чемпионов
Немецкий клуб имеет небольшой гандикап после первой встречи.
06.03.2023 09:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» потерял очки в матче с «Бетисом»
Отставание мадридцев от «Барселоны» составляет девять очков.
06.03.2023 01:02
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гол Манчини принес «Роме» домашнюю победу над «Ювентусом»
Римская команда поднялась на четвертое место в таблице Серии А.
06.03.2023 00:43
Футбол
автор: Сергей Иванов
Клопп - после матча с «Манчестер Юнайтед»: «Ливерпуль» здесь, и он все еще жив
Мерсисайдцы разгромили своего соперника со счетом 7:0.
05.03.2023 23:29
Футбол
«Это было непрофессионально. Я зол». Тен Хаг - о разгромном поражении от «Ливерпуля»
«Манчестер Юнайтед» уступил своему сопернику со счетом 0:7.
05.03.2023 23:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в официальных матчах с 1931 года
Накануне «красные дьяволы» уступили «Ливерпулю» со счетом 0:7.
05.03.2023 22:44
Футбол
«Нам нужно оставаться скромными». Салах - о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0
В этой встрече египтянин оформил дубль.
05.03.2023 22:21
Футбол
Голы Мхитаряна и Мартинеса обеспечили «Интеру» победу над «Лечче» в матче Серии А
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
05.03.2023 21:54
Футбол
Первые голы Джорджевича за «Сочи» принесли клубу домашнюю победу над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
Первые голы Джорджевича за «Сочи» принесли клубу домашнюю победу над ЦСКА в 18-м туре РПЛ
Курбан Бердыев начал с победы.
05.03.2023 21:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика