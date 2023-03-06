«Мне стыдно говорить о нем»: тренер первой команды Месси оценил шансы на его возвращение

Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце оценил вероятность перехода в свою команду. Напомним, клуб является родным для аргентинца.

«Меня смущают вопросы о нем, и мне немного стыдно говорить о Месси. Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, это он сам. Это его выбор, никто не обязан возвращаться. Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пусть он будет счастлив, где бы он ни был», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» истекает 30 июня 2023 года, и стороны пока не договорились о его продлении.

В текущем сезоне футболист провел 29 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач.