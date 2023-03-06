Вратарь «Крыльев Советов» Фролов возразил Писарскому, назвавшему зарплаты футболистов заслуженными

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил своему одноклубнику нападающему Владимиру Писарскому.

Ранее Писарский заявил о том, что футболисты заслуживают свои зарплаты и предложил критикам выполнить аналогичные нагрузки.

«Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе. Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат — учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», - приводит слова Фролова «РБ-Спорт».

Отметим, что Писарский является лучшим бомбардиром РПЛ текущего сезона. Форвард, выступавший ранее под фамилией Сычевой, забил 14 голов в 16 матчах.