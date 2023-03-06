«Спартак» сделал бесплатными билеты на матчи FONBET Кубка России

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб собирается повышать посещаемость своих домашних матчей в РПЛ после введения системы fan ID.

«По посещаемости мы прогнозировали снижение, наша основная задача - ее повысить: внедрение программы лояльности, в том числе инициированной РПЛ, развиваем матчдэй, плюс розыгрыши призов. В комплексе это должно принести результат. Кроме того, с рестартом чемпионата, возможно, пересмотрим цену абонемента и билетов на матч.

Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, своей первый домашний матч после возобновления сезона в РПЛ «Спартак» провел 4 марта против екатеринбургского «Урала». На игре присутствовало чуть больше четырех тысяч зрителей.

На матчи Кубка страны действие системы fan ID не распространяется вплоть до финала.