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«Один из лучших матчей за долгое время». Клопп о разгроме «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгромную победу своей команды на Энфилде.
06 марта 2023 13:10
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре Английской премьер-лиги.

«Фантастический результат, потрясающая игра. Это был один из лучших матчей за долгое, долгое время. Я знаю, что мы можем показывать хороший футбол. Конечно, мы можем играть лучше, чем во многих играх этого сезона. Когда ты проиграл предыдущую игру, ты хочешь немедленно снова стать лучшей версией себя», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В матче 26-го тура «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. После этой победы мерсисайдцы поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками, опережая на очко «Ньюкасл», но у «сорок» есть игра в запасе.

источник: «Советский спорт»
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