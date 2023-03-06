Агент форварда «Милана» Леау предлагал «Реалу» услуги футболиста

Агент флангового нападающего «Милана» Рафаэля Леау предлагал мадридскому «Реалу» возможность организовать переход своего подопечного в королевский клуб, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, предложение было сделано на встрече, которая состоялась около месяца назад, однако мадридский клуб пока никак не отреагировал на него. Журналисты отмечают, что вероятность перехода не велика. В «Реале» на позиции, где играет Леау, ныне выступает Винисиус Джуниор, который находится в хорошей форме.

В нынешнем сезоне Леау в 23 матчах за «Милан» в Серии А забил 8 мячей и семь раз ассистировал при взятии ворот.