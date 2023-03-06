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Бывший полузащитник сборной России Широков стал генеральным директором «Сатурна»

Ранее Широков был спортивным директором московского «Динамо».
06 марта 2023 14:46
автор: Александр Евграфов

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал генеральным директором раменского «Сатурна», сообщается на официальном сайте команды.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/2006 и забил три гола в чемпионате России. В составе «Зенита» и ЦСКА трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

По окончании футбольной игровой карьеры Широков работал спортивным директором «Динамо». В «Сатурне» он сменит Константина Климова, который продолжит работу в структуре клуба.

Бывший полузащитник сборной России Широков стал генеральным директором «Сатурна»
Ранее Широков был спортивным директором московского «Динамо».
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