Бывший полузащитник сборной России Широков стал генеральным директором «Сатурна»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал генеральным директором раменского «Сатурна», сообщается на официальном сайте команды.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/2006 и забил три гола в чемпионате России. В составе «Зенита» и ЦСКА трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

По окончании футбольной игровой карьеры Широков работал спортивным директором «Динамо». В «Сатурне» он сменит Константина Климова, который продолжит работу в структуре клуба.