Модрич вызван в сборную Хорватии для участия в отборочных матчах чемпионата Европы

Полузащитник мадридского «Реала», Лука Модрич вызван в сборную Хорватии для участия в стартовых матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Об этом сообщил Хорватского футбольного союза, разместив публикацию в соцсетях.

В числе вызванных также экс-футболист ЦСКА Никола Влашич. В рамках отборочного турнира сборная Хорватии сыграет 25 марта против команды Уэльса, а 28 марта против сборной Турции.

Ранее, 37-летний Модрич, который является серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, заявлял, что будет продолжать играть за национальную команду как минимум до июня.