«Динамо» потеряло защитника Маричаля на две недели, Кутицкий будет готовиться к игре с «Краснодаром»

«Динамо» рассказало о состоянии травмированных защитника Николаса Маричаля и хавбека Александра Кутицкого.

Оба футболиста вышли в стартовом составе бело-голубых на матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0), Маричаль покинул поле на 44-й минуте, а Кутицкий был заменен в перерыве.

«У Кутицкого ушиб мышцы левого бедра. Ожидаем его скорое возвращение в группу подготовки к игре. У Маричаля повреждение сухожилия мышцы разгибателя пальцев стопы. Ожидаемый срок восстановления составляет до 2 недель», - приводит сообщение пресс-службы «Динамо» журналист Микеле Антонов в своем телеграм-канале.

Добавим, что ближайший матч бело-голубые проведут 11 марта, сыграв в гостях с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ.