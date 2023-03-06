«Манчестер Сити» может продать Силву летом этого года

Хавбек Бернарду Силву может покинуть «Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, планы Силву связаны с «Барселоной». Его агент Жорже Мендешу уже связывался с каталонским клубом, чтобы обсудить возможный трансфер. Однако ситуация осложнена тем, что из-за финансовых ограничений, «Барселона» может отказаться от любых трансферов летом этого года.

«Горожане» намерены запросить за Силву 65 млн. фунтов.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел в чемпионате Англии 24 матча, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.