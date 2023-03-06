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21-летний футболист скончался после матча в Кот-д'Ивуаре

Он стал третьим спортсменом умершим на соревнованиях за четыре года.
06 марта 2023 17:13
автор: Александр Евграфов

Игрок футбольного клуба «Расинг Абиджан» Силла Мустафа скончался в возрасте 21 года после того, как ему стало плохо во время матча первого дивизиона чемпионата Кот-д'Ивуара, сообщается на сайте команды.

Во время матча Мустафе стало плохо и он упал на газон. Медицинская бригада отправила игрока в больницу, но в дороге футболист скончался.

По словам бывшего футболиста сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогбы, Мустафа стал третьим профессиональным футболистам, умершим в стране за четыре года.

«Приношу свои соболезнования ивуарийскому футболу. Три смерти менее чем за четыре года. Когда будет введено обязательное медицинское обследование всех футболистов? Когда будут браться анализы крови, делаться ЭКГ? Когда появится спортивная медицина?» - написал Дрогба в социальных сетях.

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