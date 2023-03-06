Fan-ID могут сделать обязательным только для международных турниров

Депутат КПРФ Александр Ющенко рассказал о планах работы над fan-ID, из обязательности которого опустели стадионы клубов РПЛ.

«Мы сейчас либо сделаем поправки, либо изготовим новый закон о необходимости Fan ID только на крупных международных турнирах. В остальных случаях, на внутренних соревнованиях паспорт болельщика не нужен. Если правильно выстроить требования по безопасности стадионам или клубам, то они сами смогут обеспечить безопасность на аренах», - приводит «Метарейтинг» слова депутата.

С 1 декабря 2022 года использование fan-ID стало обязательным на всех матчах РПЛ. Также документ понадобится при посещении финального матча ФОНБЕТ Кубка России.

Большинство фанатских объединений объявили о бойкоте посещению матчей из-за необходимости оформлять паспорта болельщиков, что сказалось на посещаемости.