«Ростов» подарил всем болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»

Футбольный клуб «Ростов» в канун женского праздника подарил всем болельщицам бесплатные билеты на матч 19-го тура чемпионата России с «Пари НН», сообщается в Telegram-канале клуба из Ростова-на-Дону.

Билеты можно будет получить в кассах «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. В. Понедельника. При себе нужно иметь паспорт и оформленную карту болельщика, без которой пройти на матч будет невозможно.

Билеты будут вручаться только лично, забрать его за другого человека не получится.

Матч «Ростов» - «Пари НН» начнется 12 марта в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров «Ростов» с 35 очками идет на третьем месте в чемпионате страны, а нижегородцы с 19 очками на 12-ми.