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Миранчук и Головин вошли в расширенный состав сборной России перед тренировочными сборами

Всего в списке 41 футболист.
06 марта 2023 18:36
автор: Александр Евграфов

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал список футболистов, вошедших в расширенный состав национальной команды перед мартовский учебно-тренировочным сбором, сообщается на сайте РФС.

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Писарский («Крылья Советов», Самара), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

Миранчук и Головин впервые вызваны в сборную с февраля 2022 года. Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 19 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

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