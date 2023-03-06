Умер бронзовый призер первого в истории чемпионата Европы по футболу Йозеф Войта

Бывший полузащитник сборной Чехии по футболу Йозеф Войта умер в возрасте 87 лет, сообщается в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

Причина смерти не сообщается.

Войта в составе сборной Чехии Войта стал бронзовым призером первого в истории чемпионата Европы. В полуфинале тогда чешские футболисты проиграли будущим победителям первенства – сборной СССР. Всего на его счету семь матчей за национальную команду.

Войта также был серебряным призером Олимпийских игр 1964 года в Токио. На клубном уровне большую часть карьеры выступал за «Спарту», дважды становясь чемпионом Чехословакии.