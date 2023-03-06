Матч между сборными Армении и Турции в Ереване пройдет без турецких болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не допускать турецких болельщиков на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Армении и Турции, который пройдет в Ереване, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

6 марта стартовала онлайн-продажа билетов на матч отборочного раунда. Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах Республиканского стадиона билеты можно будет приобрести только после идентификации паспорта. Один человек сможет купить не более двух билетов.

Матч состоится 25 марта. Сборные Армении и Турции играют в отборочной группе D вместе с командами Хорватии, Уэльса и Латвии. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.