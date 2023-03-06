ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч между сборными Армении и Турции в Ереване пройдет без турецких болельщиков

По специальному решению УЕФА билеты продаются только после идентификации паспорта.
06 марта 2023 19:16
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не допускать турецких болельщиков на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Армении и Турции, который пройдет в Ереване, сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

6 марта стартовала онлайн-продажа билетов на матч отборочного раунда. Билеты можно приобрести как онлайн, так и в кассах Республиканского стадиона билеты можно будет приобрести только после идентификации паспорта. Один человек сможет купить не более двух билетов.

Матч состоится 25 марта. Сборные Армении и Турции играют в отборочной группе D вместе с командами Хорватии, Уэльса и Латвии. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

«Рубин» победил «Кубань» в матче Первой лиги
Казанские футболисты вернулись на второе место в турнире.
06.03.2023 19:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матч между сборными Армении и Турции в Ереване пройдет без турецких болельщиков
По специальному решению УЕФА билеты продаются только после идентификации паспорта.
06.03.2023 19:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Умер бронзовый призер первого в истории чемпионата Европы по футболу Йозеф Войта
Бывший полузащитник сборной Чехии скончался на 88 году жизни.
06.03.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Миранчук и Головин вошли в расширенный состав сборной России перед тренировочными сборами
Всего в списке 41 футболист.
06.03.2023 18:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ростов» подарил всем болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»
При себе нужно иметь паспорт и карту болельщика.
06.03.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Бенфики» Рамуш может оказаться в «ПСЖ», а не в «Манчестер Юнайтед»
Чемпионы Франции также заинтересовались португальским нападающим.
06.03.2023 18:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Fan-ID могут сделать обязательным только для международных турниров
Инициатива исходит от КПРФ.
06.03.2023 17:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
21-летний футболист скончался после матча в Кот-д'Ивуаре
Он стал третьим спортсменом умершим на соревнованиях за четыре года.
06.03.2023 17:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» может продать Силву летом этого года
Планы португальца связаны с «Барселоной».
06.03.2023 16:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Динамо» потеряло защитника Маричаля на две недели, Кутицкий будет готовиться к игре с «Краснодаром»
Оба футболиста не доиграли матч против «Крыльев Советов».
06.03.2023 16:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика