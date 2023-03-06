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«Рубин» победил «Кубань» в матче Первой лиги

Казанские футболисты вернулись на второе место в таблице первенства.
06 марта 2023 19:34
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Рубина» победили «Кубань» в матче Первой лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Александр Зотов (42-я минута) и Алексей Грицаенко (50). У хозяев поля мяч на счету Нури Абдокова (45).

«Рубин» набрал 40 очков и вышел на второе место в турнире, позволяющем напрямую получить путевку в Российскую-премьер-лигу. У «Кубани» 19 очков, команда занимает 16-е место.

В 22-м туре 12 марта «Рубин» примет ульяновскую «Волгу», а «Кубань» днем позже сыграет в Грозном с «Аланией-Владикавказ».

источник: «Советский спорт»
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