«Рубин» победил «Кубань» в матче Первой лиги

Футболисты «Рубина» победили «Кубань» в матче Первой лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Александр Зотов (42-я минута) и Алексей Грицаенко (50). У хозяев поля мяч на счету Нури Абдокова (45).

«Рубин» набрал 40 очков и вышел на второе место в турнире, позволяющем напрямую получить путевку в Российскую-премьер-лигу. У «Кубани» 19 очков, команда занимает 16-е место.

В 22-м туре 12 марта «Рубин» примет ульяновскую «Волгу», а «Кубань» днем позже сыграет в Грозном с «Аланией-Владикавказ».