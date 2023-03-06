Неймар выбыл до конца текущего сезона, его ждет операция на правой ноге

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перенесет операцию из-за травмы голеностопного сустава правой ноги, сообщается на сайте действующих чемпионов Франции.

31-летний бразилец получил растяжение связок 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата страны против «Лилля». После тщательного обследования врачи посоветовали игроку сделать операцию по восстановлению связок, чтобы избежать серьезного риска рецидива травмы.

Футболиста госпитализируют в больницу в Дохе, где он и будет прооперирован. Ожидается, что Неймар пропустит от трех до четырех месяцев прежде чем сможет вернуться к тренировкам.