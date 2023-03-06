ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это шанс войти в восьмерку лучших»: Поттер - о матче с дортмундской «Боруссией»

Лондонцам предстоит отыгрывать фору в один мяч.
06 марта 2023 20:16
автор: Александр Шульгин

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда примет дортмундскую «Боруссию».

«Это будет большая и захватывающая игра, шанс войти в восьмерку лучших Лиги чемпионов. Это будет особенный вечер. Мы думаем о том, чтобы быть позитивными и попытаться выиграть встречу. Это большой вызов для нас. Мы взволнованы этим событием и с нетерпением ждем его начала», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, встреча пройдет 7 марта в Лондоне. Начало в 23.00 по московскому времени.

В первом матче «Боруссия» одержала победу со счетом 1:0.

Автор скандального интервью с Роналду: Тен Хаг еще не подал в отставку?
«Манчестер Юнайтед» перенес унижение на «Энфилде».
06.03.2023 20:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Червиченко считает, что Дзюба не нужен сборной России 
Нападающий «Локомотива» оказался вне заявки национальной команды на мартовский сбор.
06.03.2023 20:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Колосков – о Дзюбе: Карпин хочет наигрывать молодежь. Зачем ему Артем? 
Колосков – о Дзюбе: Карпин хочет наигрывать молодежь. Зачем ему Артем? 
34-летний форвард «Локомотива» не попал в расширенный список сборной России на мартовские матчи. 
06.03.2023 20:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это шанс войти в восьмерку лучших»: Поттер - о матче с дортмундской «Боруссией»
Лондонцам предстоит отыгрывать фору в один мяч.
06.03.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Неймар выбыл до конца текущего сезона, его ждет операция на правой ноге
Неймар выбыл до конца текущего сезона, его ждет операция на правой ноге
Бразилец будет прооперирован в Дохе.
06.03.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Рубин» победил «Кубань» в матче Первой лиги
Казанские футболисты вернулись на второе место в таблице первенства.
06.03.2023 19:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матч между сборными Армении и Турции в Ереване пройдет без турецких болельщиков
По специальному решению УЕФА билеты продаются только после идентификации паспорта.
06.03.2023 19:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Умер бронзовый призер первого в истории чемпионата Европы по футболу Йозеф Войта
Бывший полузащитник сборной Чехии скончался на 88 году жизни.
06.03.2023 18:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Миранчук и Головин вошли в расширенный состав сборной России перед тренировочными сборами
Миранчук и Головин вошли в расширенный состав сборной России перед тренировочными сборами
Всего в списке 41 футболист.
06.03.2023 18:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ростов» подарил всем болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»
При себе нужно иметь паспорт и карту болельщика.
06.03.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика