«Это шанс войти в восьмерку лучших»: Поттер - о матче с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда примет дортмундскую «Боруссию».

«Это будет большая и захватывающая игра, шанс войти в восьмерку лучших Лиги чемпионов. Это будет особенный вечер. Мы думаем о том, чтобы быть позитивными и попытаться выиграть встречу. Это большой вызов для нас. Мы взволнованы этим событием и с нетерпением ждем его начала», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, встреча пройдет 7 марта в Лондоне. Начало в 23.00 по московскому времени.

В первом матче «Боруссия» одержала победу со счетом 1:0.